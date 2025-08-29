Столичен сблъсък в "Надежда"

Септември и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е тази вечер от 22:00 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Символичните домакини влизат в срещата от последното място в класирането, докато "железничарите" заемат шестата позиция. От началото на сезона отборът на Стамен Белчев има един успех и пет поражения, но заради по-лошата си голова разлика се намира на дъното в таблицата - зад ЦСКА, който също има 3 точки в актива си.

"Червено-черните" пък все още не познават вкуса на загубата и се надяват това да продължи и след днешния мач. Тимът на Станислав Генчев, който до този момент записа две победи и четири равенства, е с една от най-добрите защити в елита. Локо (София) е допуснал само два гола, като това се случи в първите два кръга, след което последваха четири "сухи мрежи".

Не така обаче стоят нещата при отбора на Септември, който за шест двубоя е инкасирал 15 попадения. Това отрежда на "виненочервените" последно място по отношение на представянето в отбрана през настоящата кампания.

Двата тима нямат сериозни кадрови проблеми, така че треньорите ще заложат на най-добрите си футболисти в търсене на трите точки.

СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

НАЧАЛО: 22:00 часа

СЪДИЯ: Стоян Арсов

СТАДИОН: "Локомотив", София