Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 1665
  • 1
Столичен сблъсък в "Надежда"

Септември и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е тази вечер от 22:00 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Символичните домакини влизат в срещата от последното място в класирането, докато "железничарите" заемат шестата позиция. От началото на сезона отборът на Стамен Белчев има един успех и пет поражения, но заради по-лошата си голова разлика се намира на дъното в таблицата - зад ЦСКА, който също има 3 точки в актива си.

"Червено-черните" пък все още не познават вкуса на загубата и се надяват това да продължи и след днешния мач. Тимът на Станислав Генчев, който до този момент записа две победи и четири равенства, е с една от най-добрите защити в елита. Локо (София) е допуснал само два гола, като това се случи в първите два кръга, след което последваха четири "сухи мрежи".

17 Септември 0:2 Локомотив (София)

Не така обаче стоят нещата при отбора на Септември, който за шест двубоя е инкасирал 15 попадения. Това отрежда на "виненочервените" последно място по отношение на представянето в отбрана през настоящата кампания. 

Двата тима нямат сериозни кадрови проблеми, така че треньорите ще заложат на най-добрите си футболисти в търсене на трите точки.

СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

НАЧАЛО: 22:00 часа
СЪДИЯ: Стоян Арсов
СТАДИОН: "Локомотив", София

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Силно полувреме за нас

Чочев: Силно полувреме за нас

  • 29 авг 2025 | 00:04
  • 1440
  • 0
Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

  • 28 авг 2025 | 23:57
  • 1443
  • 1
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 42236
  • 9
Господинов: Горд съм! Ракув е страхотен отбор

Господинов: Горд съм! Ракув е страхотен отбор

  • 28 авг 2025 | 23:43
  • 1537
  • 0
Руи Мота: Това, което направихме в Скопие, трябваше да бъде заличено

Руи Мота: Това, което направихме в Скопие, трябваше да бъде заличено

  • 28 авг 2025 | 23:27
  • 2305
  • 2
Текпетей: Щастливи сме, искаме силни отбори

Текпетей: Щастливи сме, искаме силни отбори

  • 28 авг 2025 | 23:19
  • 1087
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 196396
  • 1069
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 106171
  • 139
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 22:55
  • 76544
  • 49
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 667
  • 2
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 1927
  • 0