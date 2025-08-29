11-те на Септември и Локомотив (София)

Станаха ясни титулярните състави на Септември и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 22:00 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Символичните домакини влизат в срещата от последното място в класирането, докато "железничарите" заемат шестата позиция. От началото на сезона отборът на Стамен Белчев има един успех и пет поражения, но заради по-лошата си голова разлика спрямо ЦСКА, който също има 3 точки в актива си, се намира на дъното в таблицата.



"Червено-черните" пък все още не познават вкуса на загубата и се надяват това да продължи и след днешния мач. До този момент тимът на Станислав Генчев записа две победи и четири равенства.

СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)



Стартови състави:

СЕПТЕМВРИ: 21. Янко Георгиев, 33. Галин Иванов, 3. Себастиян Уейд, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 27. Георги Върбанов, 6. Виктор Очаи, 25. Али Аруна, 7. Мойсес Пара, 28. Стоян Стоичков, 9. Бертран Фурие;

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунейт Али, 5. Ерол Дост, 27. Патрик-Габриел Галчев, 13. Диего Рапосо, 91. Райън Бидунга, 4. Садио Дембеле, 22. Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица.