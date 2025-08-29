Две асистенции на Лукас Петков качиха Елверсберг на върха във Втора Бундеслига

Българският национал Лукас Петков изигра много силен мач и имаше голяма заслуга за победата на Елверсберг над Херта (Берлин) в 4-тия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал изработи и двете попадения за успеха с 2:0, след който "елфите" се изравниха на върха в класирането с Хановер 96.

Гостите доминираха през по-голямата част от двубоя на "Олимпиящадион" в германската столица, а Херта за пореден път разочарова и още няма победа от старта на сезона. "Старата дама" се намира в зоната на изпадащите с едва 2 точки.

Още в 5-ата минута Лукас Петков комбинира с Юнес Ебнуталиб и младият нападател откри резултата. Елверсберг продължи да е по-добрият отбор и създаде още няколко чисти положения до почивката, но ги пропусна. В 59-ата минута Петков подаде на Ебнуталиб, който удвои аванса на "елфите", а надеждите на Херта поне за частичен обрат угаснаха след червения картон на Линус Гехтер в 77-ата минута.

В друга среща от кръга днес Нюрнберг и Падерборн не се победиха - 0:0.

