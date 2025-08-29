Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Две асистенции на Лукас Петков качиха Елверсберг на върха във Втора Бундеслига

Две асистенции на Лукас Петков качиха Елверсберг на върха във Втора Бундеслига

  • 29 авг 2025 | 22:04
  • 614
  • 0
Две асистенции на Лукас Петков качиха Елверсберг на върха във Втора Бундеслига

Българският национал Лукас Петков изигра много силен мач и имаше голяма заслуга за победата на Елверсберг над Херта (Берлин) в 4-тия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал изработи и двете попадения за успеха с 2:0, след който "елфите" се изравниха на върха в класирането с Хановер 96.

Гостите доминираха през по-голямата част от двубоя на "Олимпиящадион" в германската столица, а Херта за пореден път разочарова и още няма победа от старта на сезона. "Старата дама" се намира в зоната на изпадащите с едва 2 точки.

Още в 5-ата минута Лукас Петков комбинира с Юнес Ебнуталиб и младият нападател откри резултата. Елверсберг продължи да е по-добрият отбор и създаде още няколко чисти положения до почивката, но ги пропусна. В 59-ата минута Петков подаде на Ебнуталиб, който удвои аванса на "елфите", а надеждите на Херта поне за частичен обрат угаснаха след червения картон на Линус Гехтер в 77-ата минута.

В друга среща от кръга днес Нюрнберг и Падерборн не се победиха - 0:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Фиорентина, Кристъл Палас и Димитър Митов научиха съперниците си в Лигата на конференциите

Фиорентина, Кристъл Палас и Димитър Митов научиха съперниците си в Лигата на конференциите

  • 29 авг 2025 | 14:57
  • 5459
  • 0
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 14618
  • 10
Росен Божинов: Избрах ЦСКА пред Левски, защото сърцето ми е червено

Росен Божинов: Избрах ЦСКА пред Левски, защото сърцето ми е червено

  • 29 авг 2025 | 08:10
  • 4265
  • 2
Митов и Абърдийн се разминаха с Лига Европа

Митов и Абърдийн се разминаха с Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 23:56
  • 1746
  • 0
Десподов и ПАОК разпердушиниха Риека в реванша

Десподов и ПАОК разпердушиниха Риека в реванша

  • 28 авг 2025 | 22:27
  • 22059
  • 0
Нидерландци искат Фуфу

Нидерландци искат Фуфу

  • 28 авг 2025 | 19:07
  • 2518
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 59667
  • 265
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 98658
  • 125
Септември 0:0 Локомотив (София), греда за символичните домакини

Септември 0:0 Локомотив (София), греда за символичните домакини

  • 29 авг 2025 | 23:10
  • 6538
  • 17
Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

  • 29 авг 2025 | 21:38
  • 21284
  • 69
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 26883
  • 20
Лече 0:0 Милан, втори отменен гол на гостите

Лече 0:0 Милан, втори отменен гол на гостите

  • 29 авг 2025 | 21:58
  • 3407
  • 6