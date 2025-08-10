Лукас Петков и компания претърпяха загуба след почти цял мач в намален състав

Българският национал Лукас Петков записа цял мач за Елверсберг при загубата с 0:2 от Бохум в среща от втория кръг на Втора Бундеслига.

Родното крило и компания играха почти цял двубой в намален състав след червения картон на Ян Гиамерах още в шестата минута. Изгонването на десния бек беше дискусионно, тъй като то дойде след втори жълт картон за неволна игра с ръка извън наказателното поле. В последните секунди на първото полувреме именно Петков попречи на домакините да открият резултата, след като изчисти топката след опасен удар на Матис Клаирисия. След почивката обаче Бохум заигра по-убедително и успя да стигне до две попадения. Ибрахима Сисоко се разписа след корнер в 66-ата минута, а в добавеното време резервата Герит Холтман също беше точен благодарение на рикоширал удар от малък ъгъл.

Така Елверсберг допусна първата си загуба през този сезон след успеха с 1:0 над Нюрнберг, а Бохум постигна първата си победа предвид поражението от Дармщат на Фабиан Нюрнбергер с 1:4 в миналия кръг.

Снимки: Gettyimages