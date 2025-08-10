Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Лукас Петков и компания претърпяха загуба след почти цял мач в намален състав

Лукас Петков и компания претърпяха загуба след почти цял мач в намален състав

  • 10 авг 2025 | 17:00
  • 341
  • 0
Лукас Петков и компания претърпяха загуба след почти цял мач в намален състав

Българският национал Лукас Петков записа цял мач за Елверсберг при загубата с 0:2 от Бохум в среща от втория кръг на Втора Бундеслига.

Родното крило и компания играха почти цял двубой в намален състав след червения картон на Ян Гиамерах още в шестата минута. Изгонването на десния бек беше дискусионно, тъй като то дойде след втори жълт картон за неволна игра с ръка извън наказателното поле. В последните секунди на първото полувреме именно Петков попречи на домакините да открият резултата, след като изчисти топката след опасен удар на Матис Клаирисия. След почивката обаче Бохум заигра по-убедително и успя да стигне до две попадения. Ибрахима Сисоко се разписа след корнер в 66-ата минута, а в добавеното време резервата Герит Холтман също беше точен благодарение на рикоширал удар от малък ъгъл.

Така Елверсберг допусна първата си загуба през този сезон след успеха с 1:0 над Нюрнберг, а Бохум постигна първата си победа предвид поражението от Дармщат на Фабиан Нюрнбергер с 1:4 в миналия кръг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Българи зад граница

Абърдийн и Митов не успяха да се противопоставят на шампиона

Абърдийн и Митов не успяха да се противопоставят на шампиона

  • 10 авг 2025 | 16:37
  • 690
  • 0
Алекс Колев играч на мача след две асистенции в Китай

Алекс Колев играч на мача след две асистенции в Китай

  • 10 авг 2025 | 08:25
  • 5229
  • 7
Краев и Апоел с важна победа срещу печално известен тим у нас

Краев и Апоел с важна победа срещу печално известен тим у нас

  • 9 авг 2025 | 23:15
  • 1778
  • 0
Пламен Андреев отново не допусна гол

Пламен Андреев отново не допусна гол

  • 9 авг 2025 | 20:46
  • 3986
  • 1
Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

  • 9 авг 2025 | 19:14
  • 13822
  • 2
Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

  • 9 авг 2025 | 18:27
  • 5110
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

Кристъл Палас 1:2 Ливърпул, Фримпонг изведе мърсисайдци напред

  • 10 авг 2025 | 17:02
  • 7742
  • 9
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 46544
  • 175
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 10428
  • 50
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 26017
  • 78
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 21106
  • 92
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 17:42
  • 57911
  • 14