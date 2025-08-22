Елверсберг с Лукас Петков изтръгна драматична победа над Кайзерслаутерн

Популярни
Елверсберг с българския национал Лукас Петков в състава постигна драматична победа и надви с 2:1 Кайзерслаутерн в мач от 3-тия кръг на Втора Бундеслига. Победният гол за домакините падна в продължението на срещата. Лукас Петков пък остана на терена 81 минути и игра добре, особено през първата част.

Така Елверсберг записа втора победа от началото на сезона и е със 6 точки, като заема временната 5-а позиция, докато Кайзерслаутерн е с 3 пункта.

Ключов момент настъпи в края на първата част. Тогава неразбирателство между вратаря на Кайзерслаутерн Юлиан Крал  и Максуел Гиамфи подари топката на нападателя на домакините Лука Шнелбахер, който размени двойно подаване с Бамбасе Конте и откри резултата – 1:0.

През втората част последва натиск на Кайзерслаутерн. Наложи се стражът на Елверсберг Николас Кристоф да избива опасен изстрел от пряк свободен удар на Марлон Ритер в 56-ата. Двадесетина минути по-късно обаче гостите получиха дузпа. Това стана след корнер и преглед с ВАР, при който се видя, че Кристоф при опита си да избие топката нарушава правила срещу Фариде Алиду и главният съдия отсъди дузпа. Резервата Ричмънд Тачи нямаше проблем от бялата точка и изравни в 79-ата минута – 1:1. Малко след това „лаутерите“ можеха да стигнат до пълен обрат, но стражът на домакините донякъде изкупи вината си и спаси сигурен гол след изстрел на голмайстора Тачи.

Това обаче далеч не бе всичко в двубоя. В продължението на срещата след изпълнение на корнер Карло Зикингер от домакините стреля опасно с глава, а Крал успя със сетни усилия да избие. Резервата на Елверсберг Фредерик Шмахъл обаче бе най-съобразителен и чукна топката в мрежата за 2:1, с което и донесе победата на своя отбор.

Снимки: Imago

