Нанков: Момчетата се справиха и съм изключително доволен

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след важния успех с 1:0 над Добруджа в сблъсък от седмия кръг на efbet Лига.

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

"Радващо е, че успяхме да победим. Едно силно първо полувреме за нашия отбор. Момчетата се справиха и съм изключително доволен от дисциплината в играта. Благодаря и на публиката, която не спря да подкрепя футболистите.



Паузата идва в точния момент, защото ще имаме време да поработим повече, за да изглеждаме още по-добре в следващия мач", заяви Нанков.