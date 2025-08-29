Нанков: Момчетата се справиха и съм изключително доволен

Популярни
  • 29 авг 2025 | 19:39
Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след важния успех с 1:0 над Добруджа в сблъсък от седмия кръг на efbet Лига.

"Радващо е, че успяхме да победим. Едно силно първо полувреме за нашия отбор. Момчетата се справиха и съм изключително доволен от дисциплината в играта. Благодаря и на публиката, която не спря да подкрепя футболистите.

Паузата идва в точния момент, защото ще имаме време да поработим повече, за да изглеждаме още по-добре в следващия мач", заяви Нанков.

