Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 671
  • 2

Отборите на Монтана и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Огоста" е с начален час 17:30 и ще бъде ръководен от Геро Писков.

Двата тима са новаци в елита и след първите си шест мача заемат позиции в средата на класирането. Домакините са на 11-о място с пет точки, докато гостите са осми с една повече.

Монтанчани бяха първият отбор, който направи треньорска смяна през сезона и Танчо Калпаков бе заменен от Анатоли Нанков, който в предишния кръг записа първа победа след 2:0 над Септември.

Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"
Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

В миналия си мач пък добричлии се завърнаха на своя стадион, след като в първите си срещи играха във Варна, но това не им донесе успех и те загубиха с 0:2 от Ботев (Враца).

През миналия сезон двата тима се срещнаха на два пъти, но битките им бяха част от шампионата на Втора лига. Тогава те си размениха по едно равенство - 0:0 в Добрич и 1:1 в Монтана.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Силно полувреме за нас

Чочев: Силно полувреме за нас

  • 29 авг 2025 | 00:04
  • 1440
  • 0
Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

Вутов: Трябва да се фокусираме върху първенството

  • 28 авг 2025 | 23:57
  • 1444
  • 1
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 42279
  • 9
Господинов: Горд съм! Ракув е страхотен отбор

Господинов: Горд съм! Ракув е страхотен отбор

  • 28 авг 2025 | 23:43
  • 1537
  • 0
Руи Мота: Това, което направихме в Скопие, трябваше да бъде заличено

Руи Мота: Това, което направихме в Скопие, трябваше да бъде заличено

  • 28 авг 2025 | 23:27
  • 2307
  • 2
Текпетей: Щастливи сме, искаме силни отбори

Текпетей: Щастливи сме, искаме силни отбори

  • 28 авг 2025 | 23:19
  • 1089
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 196428
  • 1069
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 106195
  • 139
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 22:55
  • 76575
  • 49
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 1672
  • 1
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 1936
  • 0