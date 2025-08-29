Кой е по-по-най от новаците?

Отборите на Монтана и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Огоста" е с начален час 17:30 и ще бъде ръководен от Геро Писков.

Двата тима са новаци в елита и след първите си шест мача заемат позиции в средата на класирането. Домакините са на 11-о място с пет точки, докато гостите са осми с една повече.

Монтанчани бяха първият отбор, който направи треньорска смяна през сезона и Танчо Калпаков бе заменен от Анатоли Нанков, който в предишния кръг записа първа победа след 2:0 над Септември.

Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

В миналия си мач пък добричлии се завърнаха на своя стадион, след като в първите си срещи играха във Варна, но това не им донесе успех и те загубиха с 0:2 от Ботев (Враца).

През миналия сезон двата тима се срещнаха на два пъти, но битките им бяха част от шампионата на Втора лига. Тогава те си размениха по едно равенство - 0:0 в Добрич и 1:1 в Монтана.