Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Драган Нешич изведоха Паниониос до Суперкупата на Гърция

Елица Атанасийевич и Драган Нешич изведоха Паниониос до Суперкупата на Гърция

  • 24 дек 2025 | 15:07
  • 462
  • 0
Елица Атанасийевич и Драган Нешич изведоха Паниониос до Суперкупата на Гърция

Елица Атанасийевич стана част от историческия успех на Паниониос (Атина), който спечели първата си титла в 99-годишната история на клуба след полунощен трилър срещу Олимпиакос.

Паниониос победи шампиона Олимпиакос с 3:2(25:22, 21:25, 26:24, 22:25, 15:12) в мач, продължил 136 минути, и вдигна Суперкупата на Гърция след истински трилър. Така тимът от Неа Смирни сложи край на 99-годишно чакане за трофей, след като още през 1926 г. е сред пионерите в създаването на женски волейболни отбори в страната.

Българката започна финала като титуляр, но в хода на драматичния двубой бе извадена от старши треньора Драган Нешич в труден момент за тима. По-късно, при 12-10 в тайбрека, Атанасийевич се върна на терена и заедно с Мария Номику оформи ключов тандем на мрежата, довел до решаваща серия от блокади, които окончателно пречупиха съпротивата на Олимпиакос. Елица Василева-Атанасийевич завърши с 7 точки (7/26 атаки, 52% позитивно посрещане, 18% отлично посрещане).

Треньорът на Паниониос Драган Нешич, който изведе националния ни отбор за жени U21 до четвъртото място в света в в Сурабая, Индонезия, не скри удовлетворението си:

„Със сигурност този трофей е изключително важен за нашия отбор. За нас това е историческа победа – след толкова много години купата вече е в Паниониос. Вярвам обаче, че това е само началото на нещо много хубаво, което клубът се опитва да изгради.“

Следвай ни:

Още от Волейбол

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 8475
  • 5
Алекс Грозданов и Богданка победиха Варшава в най-странния мач в Полша

Алекс Грозданов и Богданка победиха Варшава в най-странния мач в Полша

  • 24 дек 2025 | 00:08
  • 9026
  • 1
България U18 започна подготовка за европейските квалификации

България U18 започна подготовка за европейските квалификации

  • 23 дек 2025 | 13:59
  • 1775
  • 2
Карлос Насар и Алекс Николов са топ 10 на "Спортист на Балканите"

Карлос Насар и Алекс Николов са топ 10 на "Спортист на Балканите"

  • 23 дек 2025 | 12:38
  • 1678
  • 2
Дея спорт се справи Черно море за финал на годината

Дея спорт се справи Черно море за финал на годината

  • 22 дек 2025 | 21:35
  • 2918
  • 1
Локомотив Авиа пречупи Нефтохимик и ще зимува начело в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа пречупи Нефтохимик и ще зимува начело в efbet Супер Волей

  • 22 дек 2025 | 21:22
  • 3423
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 7435
  • 57
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 6438
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 2718
  • 6
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 2665
  • 13
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 5111
  • 43
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 8475
  • 5