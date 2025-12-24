Елица Атанасийевич и Драган Нешич изведоха Паниониос до Суперкупата на Гърция

Елица Атанасийевич стана част от историческия успех на Паниониос (Атина), който спечели първата си титла в 99-годишната история на клуба след полунощен трилър срещу Олимпиакос.

Паниониос победи шампиона Олимпиакос с 3:2(25:22, 21:25, 26:24, 22:25, 15:12) в мач, продължил 136 минути, и вдигна Суперкупата на Гърция след истински трилър. Така тимът от Неа Смирни сложи край на 99-годишно чакане за трофей, след като още през 1926 г. е сред пионерите в създаването на женски волейболни отбори в страната.

Българката започна финала като титуляр, но в хода на драматичния двубой бе извадена от старши треньора Драган Нешич в труден момент за тима. По-късно, при 12-10 в тайбрека, Атанасийевич се върна на терена и заедно с Мария Номику оформи ключов тандем на мрежата, довел до решаваща серия от блокади, които окончателно пречупиха съпротивата на Олимпиакос. Елица Василева-Атанасийевич завърши с 7 точки (7/26 атаки, 52% позитивно посрещане, 18% отлично посрещане).

Треньорът на Паниониос Драган Нешич, който изведе националния ни отбор за жени U21 до четвъртото място в света в в Сурабая, Индонезия, не скри удовлетворението си:

„Със сигурност този трофей е изключително важен за нашия отбор. За нас това е историческа победа – след толкова много години купата вече е в Паниониос. Вярвам обаче, че това е само началото на нещо много хубаво, което клубът се опитва да изгради.“