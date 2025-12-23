България U18 започна подготовка за европейските квалификации

Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години започна подготовка за предстоящите квалификации за Европейското първенство.

Под ръководството на Атанас Петров и Евгени Иванов тимът се събра в столичната зала „Христо Ботев“, където ще проведе подготвителния си лагер в два етапа. София ще бъде домакин на европейската квалификация в периода от 13 до 17 януари. България ще се стреми към място на континенталния шампионат в конкуренцията на отборите на Гърция, Косово и Черна гора. Координаторът на националните отбори Николай Иванов проведе разговори с щаба и състезателките, като им пожела успех в предстоящото предизвикателство. Иванов подчерта, че работата в залата по време на празниците не е лесна задача, но националната фланелка е отговорност, която трябва да се защитава във всеки момент от годината. Той отбеляза, че това е естествена част от пътя на елитните спортисти и това ги отличава от всички останали, информира официалният сайт на Българската федерация по волейбол.

В полезрението на националния селекционер Атанас Петров попадат 22 състезателки:

Разпределители:

Вяра Иванова – Марица; Елица Кунева – ЦСКА; Ивайла Рикова – Левски; Виолина Димитрова – ЦПВК

Централни блокировачи:

Дарина Нанева – Йединство (Сърбия); Цветомира Велчева – Марица; Симона Савова – Левски; Адриана Алексиева – Левски; Антония Станиславова – ЦСКА; Елица Георгиева – ЦПВК

Крайни Нападатели:

Калина Венева – ЦПВК; Една Тодорова – Волда (Норвегия); Ивана Петрова – ЦСКА; Катерина Попова – Марица; Сияна Гендузова – Марица; Петя Русинова – Марица; Божидара Иванова – Левски; Зорница Стефанова – Левски; Красимира Гарова – Левски; Дарина Иванова – Марица

Либеро:

Никол Стефанова – Левски; Емилия Колева – Левски; Йоана Налбантова – Марица; Магдалена Богданова – Левски