"От тъч на вятър" - 7 кръг

Футболната прогноза тази седмица обещава динамика и внезапни обрати. В Монтана времето е спокойно, но добруджанският вятър може да повиши градусите. Във Враца се очаква варненско цунами, което вероятно ще отнесе трите точки. В София нощният Локомотив ще премине през Септемврийската спирка, а Белчевите облаци ще се сгъстят.

По морето съботата ще е слънчева, но пловдивските „смърфове“ може да развалят климата надвечер. В Кърджали се усеща леко захлаждане, докато топли старозагорски маси наближават. На „Герена“ е обявен код „червено“ заради силните ветрове от Бистрица, а в Разград европейската есен вече е настъпила и ще се задържи до януари. Пловдивските „канарчета“ обаче ги чака бурна неделя.