Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Неделев открива новия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

Неделев открива новия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив)

  • 27 авг 2025 | 10:48
  • 88
  • 0

Тодор Неделев ще открие новия сезон на Футболно училище Ботев (Пловдив). Любимецът на феновете ще бъде специален гост на Футболното училище в понеделник (1 септември).

Тогава ще бъде даден старт на четвъртия сезон, като тренировките в понеделник (01.09) и петък (05.09) ще бъдат напълно безплатни. Именно тогава ще стартират записванията за мащабното събитие, което ще продължи по време на цялата година на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика".

Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон
Футболно училище Ботев открива своя четвърти сезон

Ето и пълния график, по който ще протичат тренировките през сезон 2025/26:

– родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 – в понеделник и петък от 18:30 часа

– родени през 2013, 2014 и 2015 – в понеделник и петък от 19:30 часа

– тренировки за възрастни – в понеделник и петък от 19:30 часа

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Французи с интерес към Мартин Георгиев

Французи с интерес към Мартин Георгиев

  • 27 авг 2025 | 09:59
  • 669
  • 1
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 2565
  • 10
ЦСКА 1948 разкарва ненужен

ЦСКА 1948 разкарва ненужен

  • 27 авг 2025 | 09:40
  • 1369
  • 0
Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

  • 27 авг 2025 | 09:33
  • 867
  • 0
Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

  • 27 авг 2025 | 09:27
  • 452
  • 0
Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

  • 27 авг 2025 | 09:22
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 2565
  • 10
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 1390
  • 5
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 4785
  • 4
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 4528
  • 4
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 4556
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 10:50
  • 97
  • 0