Иван Станчев: Ще е интересно

В неделя, Волов-Шумен 2007 ще играе с втория отбор на Спартак във Варна. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изключително сериозен двубой. Излизаме срещу отбор от млади момчета с потенциал, подготвени, амбицирани да се развиват за да намерят мястото си в мъжкия футбол. Печелят от началото на първенството. Въпреки това ще направим възможното да излезем с чест от двубоя. Винаги играем за победа. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.