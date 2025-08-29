Популярни
  3. Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 406
  • 0

В неделя, Волов-Шумен 2007 ще играе с втория отбор на Спартак във Варна. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изключително сериозен двубой. Излизаме срещу отбор от млади момчета с потенциал, подготвени, амбицирани да се развиват за да намерят мястото си в мъжкия футбол. Печелят от началото на първенството. Въпреки това ще направим възможното да излезем с чест от двубоя. Винаги играем за победа. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

