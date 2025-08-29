Септември урежда двама нови съвсем скоро

Септември (София) не стартира новия сезон по начина, по който очакваше и след шест изиграни мача отборът има само три точки. Днес тимът на Стамен Белчев се изправя срещу Локомотив (София) в среща от седмия кръг на efbet Лига.

Столичен сблъсък в "Надежда"

Очаква се обаче Септември да уреди поне едно от последните си попълнения съвсем скоро, пише “Тема спорт”. Възможно е дори за днешния двубой някой от тях да бъде на линия. По-вероятно е това да бъде националът на Мадагаскар Никола Фонтейн. Крилото притежава френски паспорт и ще улесни картотекирането му. Другият нов при столичани също е национал, Фез Матуар, който представлява Коморските острови.