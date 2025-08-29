Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември урежда двама нови съвсем скоро

Септември урежда двама нови съвсем скоро

  • 29 авг 2025 | 09:16
  • 414
  • 3

Септември (София) не стартира новия сезон по начина, по който очакваше и след шест изиграни мача отборът има само три точки. Днес тимът на Стамен Белчев се изправя срещу Локомотив (София) в среща от седмия кръг на efbet Лига.

Столичен сблъсък в "Надежда"
Столичен сблъсък в "Надежда"

Очаква се обаче Септември да уреди поне едно от последните си попълнения съвсем скоро, пише “Тема спорт”. Възможно е дори за днешния двубой някой от тях да бъде на линия. По-вероятно е това да бъде националът на Мадагаскар Никола Фонтейн. Крилото притежава френски паспорт и ще улесни картотекирането му. Другият нов при столичани също е национал, Фез Матуар, който представлява Коморските острови.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 1376
  • 3
Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 465
  • 0
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 404
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 713
  • 1
Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 402
  • 0
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 817
  • 5
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 60827
  • 26
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 207310
  • 1127
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 3600
  • 4
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 2963
  • 2
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 2398
  • 5