11-те на Монтана и Септември (София)

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Септември (София), които се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Огоста” стартира в 19:00 часа.

МОНТАНА - СЕПТЕМВРИ

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофът Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 25. Соломон Джеймс, 3. Илиас Илиадис, 23. Антон Тунгаров, 10. Александър Тодоров, 24. Калоян Стрински, 7. Борис Димитров, 17. Иван Коконов;

Септември: 21. Янко Георгиев, 24. Захари Атанасов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 22. Георги Върбанов, 16. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски, 10. Клери Сербер, 33. Галин Иванов, 7. Мойсес Гутиерес, 9. Бертранд Фуриер.