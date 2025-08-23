Популярни
  3. Белчев: Реализираха си положенията с наша помощ

Белчев: Реализираха си положенията с наша помощ

  • 23 авг 2025 | 21:07
  • 371
  • 0

Старши треньорът на Септември (София) Стамен Белчев говори след загубата на своя тим от Монтана. Столичани отстъпиха с 0:2 като гости.

Монтана записа първи успех през сезона
Монтана записа първи успех през сезона

“Реализираха си положенията с наша помощ. Владеехме топката, но нямахме чисто голово положение. Ситуации, които са съвсем недостатъчни да спечелим точка или три.

Според мен трябва да бъдем малко по-търпеливи и да имаме скорост в атака. Да търсим слабите места и пространства. Трябваше да сме по-агресивни и по-спокойни, за да спечелим.

Надявам се реакцията да е добра. Ще работим в тази насока. Играем една идея по-лошо като гости”, заяви Белчев.

