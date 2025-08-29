Венцеслав Иванов: Да играем според възможностите си

Утре Ком (Берковица) приема едноименния тим на град Ловеч. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„Стартирахме с равенство като гост на един от добрите отбори в групата. Предстои ново, не по-леко изпитание, въпреки че ще играем на нашия стадион. Съперникът сглоби изцяло нов състав. В него има добри и опитни футболисти. Няма съмнение, че са амбицирани да са сред водещите отбори в първенството. В последния двубой показахме, че можем да се справяме в тежки битки. Важното е да играем според възможностите си. Най-естественото е, да търсим победата във всеки мач“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.