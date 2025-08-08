Интригуващо начало на Северозападната Трета лига

Новият сезон 2025-2026 година на Северозападната Трета лига започва с интересни мачове. Това отреди изтегления днес жребий. Интригуващ старт в Ловеч, където завърналия се в групата едноименен тим приема Локомотив (Мездра). Областно дерби пък приковава вниманието в Свищов, където местния Академик излиза срещу отбора на Павликени. В предстоящият шампионат ще участват 12 отбора.

Северозападна Трета лига – първи кръг

23 август (събота) от 18:00 часа:

Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Бдин 1923 (Видин) – ФК Троян 2025 (Троян)

Академик (Свищов) – Павликени (Павликени)

Партизан (Червен бряг) – Ком (Берковица)

ФК Ловеч (Ловеч) – Локомотив (Мездра)

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ювентус 95 (Малчика)