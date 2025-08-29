Згуров & Антов: Леко сме разочаровани, но трябва да сме доволни от това, което постигнахме

Българският тандем Захари Згуров & Георги Антов завърши на 7-о място на Европейското първенство по плажен волейбол за младежи до 20 години, след като отстъпи на Брам ван дер Вел & Мика Беземер (Нидерландия) с 1:2 гейма в битката за 5/8-о място. Талантливите ни състезатели дадоха специално интервю за BGvolleyball.com, в което говорят за емоциите след надпреварата, интересните моменти по време на състезанието и още...

- Завършихте на седмата позиция (от 32 отбора) на Европейското първенство до 20 години. Какви са емоциите?

- Леко сме разочаровани, но трябва да сме доволни от това, което постигнахме. Все пак, толкова добри отбори, които са много по-подготвени от нас и повечето тренират плажен волейбол целогодишно, не успяха да стигнат по-напред.

- Смятате ли, че можехте да стигнете до битката за медалите?

- Разбира се, имахме своите шансове да се борим за медалите, но малко не ни достигна.

- По-специално - с какво ви затрудни унгарската двойка?

- Унгарците бяха доста добре подготвени, те ни надиграха технически и с хубав сервис. Същото така трябва да се има предвид, че ние бяхме доста изтощени, все пак това ни се падна трети мач за деня, а на тях втори, като три часа преди това изиграхме най-тежкия си мач срещу Полша.

- За сметка на това победихте поляците, които са шампиони до 19 години.

- Наистина сме много доволни от този факт. Да победим световните шампиони от 2024-а, за нас е голям успех. Мачът с тях беше много тежък, първия гейм паднахме на 12 точки, което се радваме, че не ни отказа от победата, а напротив - мотивира ни още повече да спечелим.

- Доста от двойките водят централизирана подготовка само на плажа, това липсва ли ви на вас?

- Със сигурност ни липсва, ние тренираме само лятото и то без треньор и няма кой да ни покаже основни неща за плажния волейбол. За цялото лято имахме само 10 дни да се подготвим с треньора ни Невен Нешев, с който все пак успяхме да вдигнем нивото си на игра малко. Федерацията обаче не допусна той да дойде с нас на Европейското и да ни води.

- С условия като българските каква оценка бихте поставили на представянето си?

- Оценката принципно трябва да е висока, спрямо условията, които имаме. Тренирахме цялото лято с две топки, едната от които я спечелихме миналата година на турнир за юноши в Бяла.

- Кой е човекът, на когото искате да благодарите?

- Не мислим, че е един този човек. Искаме да благодарим на нашите семейства за цялата подкрепа, която ни оказват и, че винаги са до нас. Благодарим също на Невен Нешев, който цяло лято си даваше от времето, за да говори с нас по телефона и да обсъждаме какво трябва да подобрим в играта си. Следеше всеки наш мач. Благодарим също на Цветелин Андреев, който ни води, както на Балканското първенство, така и на европейското, макар и той да не е професионален треньор. Много по-добре е да има някой до теб на игрището и да е с теб, докато си в чужда държава. Самите ние се чувстваме по-сигурни в играта си. Благодарим също и на Гавраил Гавраилов, който ни покри всички разходи за турнирите, които изиграхме по морето тази година.

- Като стана дума за постижения и благодарност - искате ли да кажете нещо на БФВ?

- Искаме да кажем, че вярваме в потециала на българския волейбол – и на пясъка, и в залата. Нашите успехи показват, че в България има млади състезатели, които могат да се конкурират на високо международно ниво. За да се развиваме като спорт обаче, е нужно повече внимание, подкрепа и инвестиции от страна на федерацията – както в подготовка, така и в турнири и инфраструктура. Вярваме, че ако се работи целенасочено и се даде шанс на младите, българският волейбол може да върне мястото си сред водещите в Европа и света.

- Смятате ли, че след Европейското ще бъдете забелязани?

- Надяваме се да бъдем забелязани, ние се трудим много и не се отказваме никога и искаме нашият труд да бъде оценен, защото ние имаме желание да се развиваме и спортът ни също да се развива на много високо ниво.

- Има ли мач от надпреварата, който ще помните винаги?

- Определено мача ни с Полша. Наистина незабравим мач - срещу толкова силни и опитни играчи, борихме се до последно за всяка точка и успяхме да победим.

- Коя бе най-голямата ви мотивация?

- Искахме да покажем на всички, че можем да се представим много добре, дори без никакви условия за подготовка и за развитие.

- Какво искате да постигнете като тандем?

- Не сме мислили точно какво искаме да постигнем като тандем, понеже ние все още тренираме и в зала. Зависи какво се случи в следващите години и ако плажния волейбол се развие в България, може да помислим по-сериозно и да се опитаме да достигнем на най-високото ниво, и евентуално Олимпиада.

- А индивидуално?

- Всеки сега започва с волейбола в зала и се заема сериозно с тренировките с неговия си отбор. Гледаме да се представим добре, за да можем да бъдем забелязани и там.

- Какво бихте искали да кажете на тези, които тепърва навлизат в плажния волейбол?

- Трябва да имат желание за развитие и да не се отказват, понеже има много млади и перспективни състезатели, които се отказват понеже не им се дава шанс. Трябва търпение и усърдна работа и всичко накрая със сигурност ще бъде оценено.