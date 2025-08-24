Популярни
  3. Захари Згуров & Георги Антов 7-и на европейското

Захари Згуров & Георги Антов 7-и на европейското

  • 24 авг 2025 | 18:23
  • 242
  • 0
Захари Згуров & Георги Антов 7-и на европейското

Българската двойка Захари Згуров & Георги Антов завършиха 7-о място на Европейското първенство по плажен волейбол за младежи до 20 години.

Згуров & Антов се класираха на 1/4-финал на Европейското
Згуров & Антов се класираха на 1/4-финал на Европейското

Българите отстъпиха на нидерландския тандем Брам ван дер Вел & Мика Беземер с 1:2 (23:21, 19:21, 13:15) в битката за 5/8-о място. В другия мач за 5/8-о място Украйна победи Швейцария с 2:1 (12:21, 21:17, 15:13).

Според регламента победителите от двете срещи завършват на 5-о място, а загубилите на 7-а позиция.

