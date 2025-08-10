СФК Раковски с първа победа

СФК Раковски от едноименния град надви у дома Левски (Карлово) с 3:2. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Стана здрав, интригуващ двубой с обрати в резултата, а около 800 зрители по трибуните създадоха приятна атмосфера. Играещият треньор и капитан Петър Атанасов вкара за домакините от фаул в 18-ата минута. Александър Георгиев обаче направи обрат с попадения в 22-а и 41-ата минута. По веднъж и гредите помогнаха на вратарите. Футболистите от Карлово пропиляха положенията си. Влезлите като резерви за домакините – Георги Загорчев, Николай Панчев и Тихомир Зайков вляха свежест в играта на тима си. Накрая дойде и еуфорията, Георги Балджийски изравни в 83-ата минута. В 88-ата пък Петър Атанасов реализира победното попадение от дузпа.