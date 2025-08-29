Популярни
  2. Димитровград 1947
  3. Георги Каменов: Сред най-добрите са

Георги Каменов: Сред най-добрите са

  • 29 авг 2025 | 08:20
  • 182
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград играе със Загорец в Нова Загора. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

Загорец е поредния сериозен противник срещу когото се изправяме от началото на сезона. Съперникът е неизменно сред челниците в класирането през последното десетилетие. Отбор, който играе агресивно и 90 минути се бори за добър резултат. Не се плашим, нито пък сме притеснени. От началото на първенството показахме, че имаме нужния потенциал да излезем с чест от всеки двубой. Важното е постоянно да поддържаме това ниво“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

