Марица (Пловдив) срази ФК Димитровград

  • 16 авг 2025 | 23:23
  • 247
  • 0
Марица (Пловдив) надигра у дома едноименния тим на Димитровград с 4:1. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Още голове можеха да вкарат футболистите на Марица. Георги Трифонов даде преднина на домакините с попаденията си в 4-а и 27-ата минута. Димитър Алексиев върна интригата с гол в 30-ата минута. В 37-ата пък Веселин Марчев тресна гредата на гостите. Олджай Алиев също реализира за пловдивчани, секунди преди почивката. „Жълто-сините“ доминираха и през втората част. Предимството им материализира Благовест Данчев с гол в 66-ата минута. Накрая Алиев също уцели гредата.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

