  ФК Димитровград надви десет от ОФК Несебър

  9 авг 2025 | 22:21
В Димитровград, едноименния тим победи отбора на Несебър с 2:1. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Получи се безкомпромисна битка по целия терен. Гостите изиграха последния час от нея с намален състав. Те повече атакуваха, но съперника им се бранеше организирано и опасно контраатакуваше. Към края, футболистите на Георги Каменов можеха да вкарат и още. Двубоят започна обещаващо за отбора му с гола на Христо Крайчев в 5-ата минута. В 39-ата негов съотборник беше фаулиран от Олександр Клименко, който получи червен картон. Кристиян Парашкевов изравни в 54-ата минута. Димитър Алексиев осигури успеха, като реализира, десетина минути преди края.

