Мирослав Банчевски: Силни са, но и ние можем

Утре Левски (Карлово) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу един от най-силните отбори в първенството. Съперникът играе със самочувствие. Можем да му отговорим подобаващо, като излезем максимално мобилизирани и да изиграем 90-те минути с пределна концентрация. Имаме потенциал. Вече го демонстрирахме. Нужно е обаче да го правим нонстоп. По традиция играем успешно срещу Ямбол. Излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Мирослав Банчевски, спортен директор на Левски.