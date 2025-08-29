Убедителни победи за Зверев, Оже-Алиасим и Де Минор, Циципас е аут

Популярни
Амбицираният да спечели първата си титла от "Големия шлем" Александър Зверев се класира за третия кръг на US Open. Германецът отстрани Джейкъб Фърнли с 6:4, 6:4, 6:4, а следващият му съперник ще е Феликс Оже-Алиасим, който елиминира Роман Сафиулин с 6:1, 7:6(5), 7:6(4).

Зверев не изпусна контрола през целия мач, продължил 2 часа и 28 минути, по време на който създаде 14 възможности за пробив и реализира пет от тях. 28-годишният тенисист си осигури победата при шестия си мачбол.

„Той е тенисист, който, когато играе добре, го прави наистина добре“, каза Зверев за Оже-Алиасим. - Когато не играе добре, наистина не играе добре. Той е в третия кръг, което означава, че играе добре. Това ще е труден мач, но мисля, че исторически този сблъсък ми е бил доста удобен. Надявам се, че така ще бъде и след два дни".

С общо 45 победи през сезона Зверев изостава единствено от Алкарас (56) по брой спечелени мачове. Германецът още не е загубил сет в двата си мача на „Флашинг Медоус“. Той спаси всичките шест точки за пробив срещу Алехандро Табило в първия кръг и беше пробит два пъти срещу Фърнли.

„Мисля, че нивото ми е добро“, сподели Зверев. - Прилично е. Знам, че съперниците ще стават изключително трудни с напредването на турнира и много неща ще се променят, но съм доволен от нивото си в тези два мача".

Оже-Алиасим спечели поредни мачове в турнир от "Големия шлем" за първи път от достигането си до четвъртия кръг на "Ролан Гарос" миналата година.

Осмият поставен Алекс де Минор също продължи напред с убедителна победа с 6:2, 6:4, 6:2 срещу японеца Шинтаро Мочизуки. Австралиецът, който допусна само 23 непредизвикани грешки в сравнение с 50-те на Мочизуки, ще се изправи срещу Даниел Алтмайер, който надви в пет сета Стефанос Циципас - 7:6(5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5.

Снимки: Gettyimages

