Андрей Андреев: Характерът се калява в тежките битки

  • 29 авг 2025 | 07:39
  • 240
  • 0

Утре, вторият отбор на Септември (София) играе в Разлог с местния Пирин. Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига.

„Винаги е трудно за гостуващите отбори в Разлог. Незавидното им класиране и липсата на победа, ще ги амбицира максимално да прекъснат негативната серия. Заключението – предстои ни много тежко изпитание срещу корав противник. Колкото повече такива има за младите ни футболисти, толкова повече ценен опит ще придобиват. Важното е да излезем и да покажем добра игра. Естествено ще направим възможното да си тръгнем с трите точки“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).

