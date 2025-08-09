Дубълът на Септември (София) с изразителен успех

В Герман, Септември II (София) победи Ботев (Ихтиман) с 4:1. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

Още можеха да вкарат футболистите на Андрей Андреев. Петър Пейчев откри резултата, само след 120 секунди игра. Даниел Ръжданов го удвои с глава в 26-ата минута. В 31-ата обаче Богомил Христов върна интригата – 2:1. Десетина минути след почивката, капитана Борислав Маринов стреля, топката се удари в гредата и след добавката на Никола Ангелов мрежата на гостите се разтресе за трети път. Влезлият като резерва Андрей Дудоленски шутира от границата на наказателното поле в 74-ата минута за окончателното 4:1.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман – фейсбук