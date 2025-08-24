Популярни
Дубълът на Септември (София) удари Банско и е на върха

  • 24 авг 2025 | 20:59

  • 24 авг 2025 | 20:59
  • 479
  • 0
Дубълът на Септември (София) удари Банско и е на върха

В Герман, втория отбор на Септември (София) победи едноименния тим на Банско с 2:1 и е на първото място в класирането, заедно със Струмска слава (Радомир). Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините изиграха почти цяло второ полувреме с намален състав. Александър Джамов откри за тях, след половин час игра. 180 секунди по-късно, Ибрахим Шериф изравни. Малко преди почивката, Антонио Лалкински подаде и Марсел Бибишков отново даде аванс на водения от Андрей Андреев столичен състав. В 53-ата минута, съдията вдигна втори жълт и червен картон на Димитър Иванов за задържане на състезател от Банско. Руслан Иванов изравни в 70-ата минута. В оставащото време футболистите на дубъла пропиляха две възможности за попадение. Накрая Джамов изпълни прецизно фаул за окончателното 3:2.

