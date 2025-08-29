Популярни
Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

  • 29 авг 2025 | 00:30
  • 237
  • 0
Баскетболните националки до 16 години се завърнаха в елитната дивизия

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години се класира за финала на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Момичетата на селекционера Лилия Георгиева победиха Швейцария с 60:52 (11:20, 16:9, 11:8, 22:15) във втория полуфинал и си спечелиха място в елитната дивизия "А" от следващата година.

Завръщането в елита на Стария континент идва след 12-годишна пауза, а националките ще добавят първи медал на сметката си от 2012 година насам, когато спечелиха сребро в дивизия "Б", както и втори при 16-годишните.

В битката за титлата в петък (29 август) от 20:30 часа българките ще се изправят срещу тима на Литва.

Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите
Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите

Националките бяха догонващи в резултата до началото на второто полувреме. Те преодоляха няколко критични момента през първото полувреме, като във втората част швейцарките дръпнаха с 14 точки, но до почивката тимът на България намали изоставането си до 2 точки - 27:29.

Последва оспорвана трета четвърт, в края на която българките имаха точка аванс - 38:37, а в последните 10 минути те овладяха контрола върху срещата и записаха преднина от 12 точки.

Първа загуба за кадетките на Европейското първенство в Истанбул
Първа загуба за кадетките на Европейското първенство в Истанбул

Габриела Коцева бе най-резултатна за успеха на българския състав със 17 точки, от които 5 тройки, а овладя и 4 борби. Катрина Бозова се отличи с 10 точки, 7 борби и 5 асистенции.

За Швейцария Сция Сърданович реализира 13 точки, 8 борби и 7 асистенции.

