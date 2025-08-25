Популярни
  • 25 авг 2025 | 20:47
  • 267
  • 0
Първа загуба за кадетките на Европейското първенство в Истанбул

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна първа загуба на Европейското първенство в Дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Селекцията на старши треньора Лилия Георгиева отстъпи пред Литва с 62:77 в последния си мач от Група "D" на турнира.

Националките имат в актива си три успеха и едно поражение, като заемат второ място в групата. Те вече си бяха осигурили класиране напред към елиминациите още преди днешния двубой.

На четвъртфиналите българките ще се изправят срещу тима на Босна и Херцеговина. Мачът ще се играе на 27 август (сряда).

Първата четвърт в срещата с Литва бе спечелена от противника, който фиксира преднина от 22:15 в своя полза. Във втория период отборът на Литва увеличи аванса си до 12 точки при 29:17, но съставът на България не се предаде и сведе пасива си до 2 точки - 37:39 след успешни акции на Катрина Бозова, Дебора Тенева, Виктория Зелкова и Кармен Георгиева.

След паузата преднината на литовките стана 9 точки, но националките отвърнаха за 54:59. В последните 10 минути българските баскетболистки опитаха да се доближат още, но тимът Литва не изпусна инициативата.

Катрина Бозова реализира 12 точки и 5 асистенции. Деяна Станиславова се отчете с 10 точки за българския отбор.

За Литва Габия Галванаускайте завърши с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 14 борби.

Снимка: ФИБА

