Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите

Националният отбор на България за момичета до 16 г. се класира на полуфиналите на Европейското първенство, Дивизия Б, в Турция. В Истанбул селекцията на Лилия Георгиева надигра Босна и Херцеговина с категоричното 83:60 в първия 1/4-финал от днешната програма.

Това бе четвърти успех за кадетките на турнира, като те имат в актива си и една загуба. По този начин националките до 16 г. продължават битката си за място в Дивизия А догодина.

Деяна Станиславова поведе колоната на реализаторите за България с 19 точки и 5 асистенции. Габриела Коцева добави 16 и 6 борби. Фатме Кичукова и Алекса Петрова се разписаха с по 11 точки.

Мерием Карай бе най-резултатна за Босна и Херцеговина със 17 точки и 7 борби.

Кадетките взеха преднина от 8 точки още в първата част, което им помогна да излязат напред с 23:15. През втория период авансът на тима ни скочи до 15 точки след успешни акции на Габриела Коцева, Деяна Станиславова, Дебора Тенева и Катрина Бозова. Босненките обаче се вдигнаха и намалиха до 32:38.

След паузата съперникът се доближи на 5 точки след 35:41. Нашите обаче не се огънаха и с помощта на Александра Атанасова, Деяна Станиславова, Фатме Кичукова, Катрина Бозова и Дебора Тенева дръпнаха с 62:43. В последната четвърт младите българки не изпуснаха контрола над срещата и спечелиха с 83:60.

На полуфиналите на Европейското първенство, Дивизия Б, България ще спори с победителя от двойката Нидерландия/Швейцария. Срещата ще бъде утре (28 август).

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА