Марк Уилямс е на 68-ия си ранкинг полуфинал!

Марк Уилямс разби Джанг Андa с 5-1 и се класира за пореден полуфинал в ранкинг турнир - на Откритото първенство на Ухан. Легендарният уелсец отпразнува своя 50-и рожден ден през март, а утре ще играе за 68-и път на полуфинал в турнир от ранкинг сериите.

Такова е дълголетието на трикратния световен шампион, че ако триумфира този уикенд, ще стане първият играч, печелил турнир в тийнейджърските си години, на 20, 30, 40 и 50 години.

Уилямс завърши миналия сезон с пети финал на „Крусибъл“ през май. Там се изправи срещу Джао Синтонг, който му отказа четвърта световна титла и стана първият азиатски световен шампион.

Шампионът в 26 ранкинг турнира запази формата си и през новия сезон, като в предишния кръг постигна престижна победа над Марк Селби, за да стигне днес до четвъртфиналите.

Брейк от 74 донесе първия фрейм на Уилямс, но бившият шампион от Международния шампионат Джанг изравни. Оттам нататък Уилямс пое пълен контрол върху срещата, реализирайки серии от 83 и 60 по пътя към четири поредни фрейма и място на полуфиналите.

„Не осъзнавах, че са толкова много. 68 полуфинала? Това е невероятно, какво мога да кажа,“ заяви развълнуваният №5 в света. „Понякога трябва да се ощипя, за да повярвам в това, което правя. Пикът ми беше между 24 и 31 години. Сега съм 20 години след това и все още стигам полуфинали. Наистина е невероятно, когато се замислиш. Ако някой ми беше казал преди пет години, че все още ще се състезавам и ще стигам полуфинали, нямаше да му повярвам, но ето ни тук. Все още се боря с най-добрите в света. Колко дълго ще продължи – не знам. Просто трябва да се наслаждавам.“

Следващият съперник на Уилямс ще бъде шампионът от миналата година Сяо Гуодонг, който прекрати приказния поход на 18-годишния англичанин Стан Муди с победа 5:2.

Сяо вдигна първата си ранкинг титла именно тук в Ухан преди 12 месеца, след като победи Съ Дзяхуей във финала. Малко след това достигна финала на турнира Шампион на шампионите, където загуби именно от утрешния си опонент Уилямс.

Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

Муди победи звезди като Динг Дзюнхуей и Бари Хоукинс, за да стигне първия си четвъртфинал в ранкинг турнир, но днес Сяо се оказа непреодолимо препятствие. С брейкове от 94, 87 и 100 местният любимец се класира за полуфинал за втора поредна година.