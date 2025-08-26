Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

Световният номер 61 Стан Мууди нанесе сериозен удар по китайския снукър, след като елиминира последователно Динг Дзюнхуей и Джоу Юлонг в Откритото първенство на Ухан.

Мууди срази легендата Динг с 5:3, а след това даде само един фрейм на Джоу. Така той постигна нещо невиждано от около три години в снукъра и общо 22 последователни турнира - спечели мач, след като е елиминирал Динг.

Именно в това се състоеше странното "Проклятие на Динг" през последните три години, простиращо се в 22 турнира - който го отстраняваше от даден турнир, неизменно губеше следващия си мач.

18-годишният Мууди е шампион за младежи на Световната снукър федерация.