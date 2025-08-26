Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

  • 26 авг 2025 | 13:17
  • 506
  • 0
Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

Световният номер 61 Стан Мууди нанесе сериозен удар по китайския снукър, след като елиминира последователно Динг Дзюнхуей и Джоу Юлонг в Откритото първенство на Ухан.

Мууди срази легендата Динг с 5:3, а след това даде само един фрейм на Джоу. Така той постигна нещо невиждано от около три години в снукъра и общо 22 последователни турнира - спечели мач, след като е елиминирал Динг.

Именно в това се състоеше странното "Проклятие на Динг" през последните три години, простиращо се в 22 турнира - който го отстраняваше от даден турнир, неизменно губеше следващия си мач.

18-годишният Мууди е шампион за младежи на Световната снукър федерация.

Следвай ни:

Още от Снукър

Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия

Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия

  • 17 авг 2025 | 10:26
  • 21557
  • 7
Легендата Ян Верхаас се оттегля от съдийството

Легендата Ян Верхаас се оттегля от съдийството

  • 16 авг 2025 | 10:24
  • 2509
  • 0
Извънземен! Рони О'Съливан с два максимума в един мач и финал в Саудитска Арабия

Извънземен! Рони О'Съливан с два максимума в един мач и финал в Саудитска Арабия

  • 16 авг 2025 | 08:03
  • 24033
  • 6
Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

  • 15 авг 2025 | 11:41
  • 2357
  • 0
Трети пореден "скалп" на световен шампион и 100 000 паунда!

Трети пореден "скалп" на световен шампион и 100 000 паунда!

  • 15 авг 2025 | 11:07
  • 4876
  • 0
Фантастичен Рони е на полуфинал в Саудитска Арабия

Фантастичен Рони е на полуфинал в Саудитска Арабия

  • 15 авг 2025 | 08:34
  • 13476
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 8828
  • 19
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 3533
  • 3
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 2742
  • 2
Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 9008
  • 14
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 28653
  • 54
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 6189
  • 14