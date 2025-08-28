Вратарят на Гримсби: Фен съм на Манчестър Юнайтед и съм и малко бесен

Популярни
Един от най-големите герои за скромния Гримсби, който повали снощи Манчестър Юнайтед за “Карабао Къп”, бе стражът на на четвъртодивизионния тим Кристи Пим. Оказа се, че 30-годишният северноирландски вратар всъщност е фен именно на “червените дяволи”.

Пим направи това разкритие в интервютата след епичния мач за Гримсби, който триумфира след изпълнения на дузпи, а самият Пим също бе безпогрешен от бялата точка. “Аз съм фен на Манчестър Юнайтед, така че всъщност съм и малко бесен“, пошегува се той пред Sky Sports, след което продължи по-сериозно.

“Не. Заради вечери като тази играем футбол. Вчера с треньора на вратарите тренирахме близо час изпълнения на дузпи, за всеки случай. Фантастично е. Аз спасих една дузпа, момчетата свършиха останалото. Брилянтно“.

До Пим седеше лявото крило Чарлс Вернам, който вкара първото попадение за Гримсби в редовното време и асистира за втория. Голмайсторът  добави: “Не че нямам доверие на този човек, но е много стресиращо. Изглеждаше безкрайно... Качеството на някои от дузпите на Манчестър Юнайтед беше невероятно. Усещането е фантастично, ще го помня завинаги“.

