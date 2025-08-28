Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Зак Браун си спомни за времето, когато се е състезавал с Йос Верстапен

Зак Браун си спомни за времето, когато се е състезавал с Йос Верстапен

  • 28 авг 2025 | 09:27
  • 298
  • 0

Шефът на Макларън Зак Браун се върна към кариерата си на пилот в началото на 90-те години, когато се състезава срещу Йос Верстапен във Бенелюкс Формула Опел Лотус.

„Йос на практика спечели всичко – припомни 1992 година Браун. – Йос е много по-талантлив пилот, отколкото подсказват резултатите му. Той така и не получи сериозен шанс във Формула 1.“

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

Браун спомена и предизвикателствата, с които е трябвало да се бори Верстапен-старши по времето, когато беше съотборник на Михаел Шумахер в Бенетон през 1994 година.

„Разбира се, Йос беше заедно с Михаел в Бенетон, което може би не беше идеалната ситуация за него“, допълни Браун, без обаче да навлиза в повече подробности.

Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари
Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари

През първата половина на 90-те години Браун записа сериозно присъствие в Бенелюкс Формула Опел Лотус, както в индивидуалните надпревари, така и в Купата на нациите, където Щатите постигнаха едно второ и едно трето място. А през 1992 година Йос спечели 8 победи в 9 старта от този шампионат.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА с важна промяна за „Зандвоорт“, окуражава различни стратегии

ФИА с важна промяна за „Зандвоорт“, окуражава различни стратегии

  • 28 авг 2025 | 08:57
  • 614
  • 0
Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари

Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари

  • 28 авг 2025 | 08:26
  • 900
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 28 авг 2025 | 08:24
  • 5584
  • 0
Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес

Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес

  • 28 авг 2025 | 08:19
  • 463
  • 0
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

  • 28 авг 2025 | 08:13
  • 1680
  • 0
Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

  • 26 авг 2025 | 14:38
  • 9333
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 2896
  • 0
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 3881
  • 9
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 10859
  • 89
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 3020
  • 1
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 4917
  • 9
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 4627
  • 5