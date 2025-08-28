Зак Браун си спомни за времето, когато се е състезавал с Йос Верстапен

Шефът на Макларън Зак Браун се върна към кариерата си на пилот в началото на 90-те години, когато се състезава срещу Йос Верстапен във Бенелюкс Формула Опел Лотус.

„Йос на практика спечели всичко – припомни 1992 година Браун. – Йос е много по-талантлив пилот, отколкото подсказват резултатите му. Той така и не получи сериозен шанс във Формула 1.“

Браун спомена и предизвикателствата, с които е трябвало да се бори Верстапен-старши по времето, когато беше съотборник на Михаел Шумахер в Бенетон през 1994 година.

„Разбира се, Йос беше заедно с Михаел в Бенетон, което може би не беше идеалната ситуация за него“, допълни Браун, без обаче да навлиза в повече подробности.

През първата половина на 90-те години Браун записа сериозно присъствие в Бенелюкс Формула Опел Лотус, както в индивидуалните надпревари, така и в Купата на нациите, където Щатите постигнаха едно второ и едно трето място. А през 1992 година Йос спечели 8 победи в 9 старта от този шампионат.

Снимки: Gettyimages