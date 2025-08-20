Алкарас и Радукану са аут от US Open

Целият тенис свят очакваше с нетърпение участието на Карлос Алкарас и Ема Радукану в турнира на смесени двойки на US Open. Това обаче се превърна в огромно разочарование. Само след един мач, нашумелият дует приключи участието си.

Двамата бяха елиминирани още след първия си мач. Те загубиха с 2:4, 2:4 от Джак Дрейпър и Джесика Пегула. Американката беше доста критична към турнира, най-вече заради по-късите сетове до спечелени четири гейма.

Джокович отпадна още в първия кръг при смесените двойки на US Open

В турнира участват шестнадесет двойки, но Радукану и Алкарас привлякоха най-голямо внимание преди началото му. Това се дължеше и на слуховете за предполагаема романтична връзка.

Тези слухове бяха опровергани във вторник от бившия треньор на британката. "Те са просто добри приятели. Тя е добра приятелка с много хора от тура. Медиите си остават медии", заяви Марк Петчи пред OLBG. "Разбира се, знам, че има слухове, че излизат заедно. Това не е вярно. Те са просто добри приятели. Реалността е, че са тук единствено, за да играят тенис."

Така партньорството им приключи само след един мач. 22-годишният Алкарас обаче ще получи малко повече почивка преди турнира на сингъл на US Open, който започва в неделя, 24 август. В понеделник испанецът игра финал на Синсинати срещу Яник Синерer. След като губеше с 0:5 в първия сет, италианецът се отказа, защото не се чувстваше добре.

Голям удар за US Open!

Синер се оттегли от турнира на смесени двойки. Той трябваше да участва заедно с Катерина Синякова. С това италианецът пропуска шанса за солидна сума. Победителите ще си разделят 885 700 евро. Това е значителна разлика в сравнение с миналата година, когато спечелилият дует получи само 175 000 евро. Участието донесе на Синер около 8500 евро, но италианецът едва ли ще се трогне от това.

Снимки: Gettyimages