Димитър Иванов се завърна в Спартак (Пловдив) с победа над Марица (Пловдив) за купата на България

Спартак (Пловдив) надви Марица (Пловдив) с 2:0 във финала на Област Пловдив от турнира за купата на България. Поредното завръщане на Димитър Иванов на треньорския пост (сега в тандем с Тенчо Тенев) се оказа успешно за „гладиаторите“. Те изиграха днес най-добрия си мач от началото на сезона в малкото дерби на Пловдив. Съперниците демонстрираха бърз футбол. Спартак владееше инициативата през първото полувреме. Никола Гагов вкара красив гол в 40-ата минута, когато получи топката зад гърба си по въздуха и ефектно прехвърли вратаря. Имаше и други критични моменти пред вратите до почивката. След нея, футболистите на Марица натиснаха. Създадоха достатъчно възможности да изравнят, дори и да поведат. Не стана. Съперникът пък контраатакуваше опасно. В 78-ата Давор Илиев постави точка на спора с второ попадение. Велиян Видолов от Марица беше отстранен с червен картон в края на двубоя.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук