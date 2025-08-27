Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Димитър Иванов се завърна в Спартак (Пловдив) с победа над Марица (Пловдив) за купата на България

Димитър Иванов се завърна в Спартак (Пловдив) с победа над Марица (Пловдив) за купата на България

  • 27 авг 2025 | 20:29
  • 518
  • 0

Спартак (Пловдив) надви Марица (Пловдив) с 2:0 във финала на Област Пловдив от турнира за купата на България. Поредното завръщане на Димитър Иванов на треньорския пост (сега в тандем с Тенчо Тенев) се оказа успешно за „гладиаторите“. Те изиграха днес най-добрия си мач от началото на сезона в малкото дерби на Пловдив. Съперниците демонстрираха бърз футбол. Спартак владееше инициативата през първото полувреме. Никола Гагов вкара красив гол в 40-ата минута, когато получи топката зад гърба си по въздуха и ефектно прехвърли вратаря. Имаше и други критични моменти пред вратите до почивката. След нея, футболистите на Марица натиснаха. Създадоха достатъчно възможности да изравнят, дори и да поведат. Не стана. Съперникът пък контраатакуваше опасно. В 78-ата Давор Илиев постави точка на спора с второ попадение. Велиян Видолов от Марица беше отстранен с червен картон в края на двубоя.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

  • 27 авг 2025 | 15:41
  • 4117
  • 14
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 40803
  • 30
Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

  • 27 авг 2025 | 15:03
  • 8177
  • 4
Левски кацна в Нидерландия

Левски кацна в Нидерландия

  • 27 авг 2025 | 14:41
  • 4054
  • 1
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 29354
  • 115
Сакалиев: Винаги ще съм там, където е ЦСКА! Благодаря

Сакалиев: Винаги ще съм там, където е ЦСКА! Благодаря

  • 27 авг 2025 | 13:42
  • 4286
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски проведе последна тренировка преди тежкия реванш с АЗ Алмкмаар

Левски проведе последна тренировка преди тежкия реванш с АЗ Алмкмаар

  • 27 авг 2025 | 20:44
  • 3283
  • 27
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 29354
  • 115
Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

  • 27 авг 2025 | 21:04
  • 1380
  • 3
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 40803
  • 30
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 20:30
  • 9808
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

  • 27 авг 2025 | 20:55
  • 9730
  • 2