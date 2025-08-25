Популярни
  Костадин Видолов издържа само 74 дни начело на Спартак (Пд)

  • 25 авг 2025 | 09:12
Костадин Видолов вече не е старши треньор на Спартак (Пловдив). Специалистът подаде оставка след равенството 2:2 срещу Димитровград, което изпрати отбора на последното място в класирането в Трета лига - Югоизточна група.

"Ръководството на Спартак и старши треньорът Костадин Видолов се разделят по взаимно съгласие. В най-скоро време ще бъде обявен новият наставник на отбора. Клубът благодари на Видолов за съвместната работа и му пожелава успех занапред", гласи официалната информация от Спартак.

Любопитен е фактът, че Костадин Видолов се задържа точно 74 дни начело на "гладиаторите", с което се нареди до най-краткотрайните треньори в съвременната история на клуба.

Два дни повече изкара при втория си престой Димитър Иванов (76 дни), който сега отново е спряган за вариант за нов наставник на отбора.

Престоят на Видолов обаче е по-дълъг от краткото пребиваване на този пост на Христо Телкийски, Танчо Калпаков и от първия период на Димитър Иванов, отбелязва сайтът на привържениците на Спартак.

