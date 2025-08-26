Димитър Иванов: Ще помагам на Спартак (Пловдив) докато си намери нов старши треньор

Популярни
  • 26 авг 2025 | 13:21
  • 730
  • 0
Опитният специалист Тенчо Тенев и Димитър Иванов ще водят от скамейката Спартак (Пловдив). Новосформираният тандем наследява Костадин Видолов, който подаде оставка като старши треньор.

Тенчо Тенев е сред най-опитните специалисти в родния футбол. Преди три месеца, Димитър Иванов пък изведе пловдивския Спартак до второто място в Югоизточната Трета лига. След това се раздели с отбора.

Иванов, направи уточнение пред Sportal.bg за сегашното му назначение.

„Завръщането ми на треньорския пост е временно. Ще помагам на Спартак (Пловдив) докато си намери нов старши треньор. Доволен съм, че ще работим заедно с Тенчо Тенев. Изпитвам огромно уважение към този човек. Беше ми треньор, когато бях футболист“.

