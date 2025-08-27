Левски започна подготовка за новия сезон в завидно добро настроение

Отборът на Левски стартира с баскетболните занимания, видя екипът на Sportal.bg. 13 състезатели се подготвят със "сините", като 11 от тях със сигурност ще са част от състава за новия сезон.

Златин Георгиев е новият капитан на отбора, а другият опитен играч в състава е Димитър Маринчешки. Националният гард Лъчезар Димитров остава в столичния тим, а подготовка от миналогодишния състав водят още Марио Боянов, Момчил Кадиев, Максим Бочев, Александър Александров, Андон Вачев.

От школата на Левски започнаха тренировки с мъжете Георги Георгиев, Никола Цоков и Симеон Стоименов, а към тима се включиха и Владимир Нанкински, Спас Николов и Дамян Николов, за които тепърва ще се реши дали ще останат за сезона.

Отборът воден от Тити Папазов ще изиграе пет контроли по време на подготовката. Първата е планирана за 13 септември, когато отборът ще приеме Шумен. След това предстои домакинство и на Локомотив Пловдив, което ще бъде на 21-и. Тимът от София ще продължи с проверките на 24-и, като тогава ще има визита на Миньор 2015. „Сините“ ще участват на турнир в Пловдив, който ще се проведе на 27-и и 28-и.

Снимки: Sportal.bg