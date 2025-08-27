Златин Георгиев: Мисля, че има още какво да дам на баскетбола

Популярни
  27 авг 2025
Новият капитан на Левски Златин Георгиев заяви преди първата тренировка на тима за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, в зала "Триадица", че се чувства добре и смята, че има още какво да даде на отбора.

"Мисля, че има още какво да дам. Чувствам се добре. Не знам дали ще изкарам още три години, но две и половина може", пошегува се 40-годишният Георгиев.

"Ще ни бъде трудно без Асен Великов, той е много опитен играч, който много ни помагаше като капитан и за атмосферата е страхотен. Ще гледаме да го компенсираме. Общо взето имаме отбора от миналата година. Имаме две-три нови момчета, ако останат в отбора, ще е супер за нас. Мисля, че ще играем добър баскетбол и ще гледаме да се класираме колкото може по-напред", продължи Златин Георгиев.

"Хубаво е, че има още два нови отбора в лигата, особено с Локомотив Пловдив, които имат хубава публика, мисля, че ще е добре. Ще помагат за млади баскетболисти да се развиват занапред, като има малко повече отбори. Надявам се ние пак да играем в плейофите, а ако класирането ни е по-напред, още по-добре", допълни опитният баскетболист.

