Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо

От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо

  • 19 авг 2025 | 10:46
  • 1246
  • 0
От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо

Ръководството на Рома не е готово да приеме поражение в опитите си да привлече Джейдън Санчо и обмисля да подобри своето предложение към играча, съобщава местната преса. Вчера се появиха информации от редица авторитетни източници, че крилото е отхвърлило настоящото предложение на “вълците” и е отворен да разглежда други оферти. Новият наставник Джан Пиеро Гасперини харесва футболиста и смята, че с евентуално негово привличане може сериозно да вдигне класата на своя тим в атакуващ план.

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

Санчо продължава да е обект на интерес от страна на още няколко от големите клубове в Европа като Ювентус и Борусия (Дортмунд), но досега нито един от тези тимове не е излязъл с конкретно предложение.Вчера от Рома успяха да договорят трансфера на друг флангови футболист от Премиър лийг - Леон Бейли от Астън Вила, като се очаква днес той да пристигне в италианската столица, за да премине задължителните медицински прегледи.

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли
Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 5632
  • 6
Галатасарай посяга към Аканжи

Галатасарай посяга към Аканжи

  • 19 авг 2025 | 06:55
  • 2995
  • 0
Джаксън попадна в шортлиста на Вила

Джаксън попадна в шортлиста на Вила

  • 19 авг 2025 | 06:33
  • 3182
  • 2
Реал може да даде 25 милиона за Конате, но Ливърпул иска много повече

Реал може да даде 25 милиона за Конате, но Ливърпул иска много повече

  • 19 авг 2025 | 05:48
  • 6939
  • 2
Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

  • 19 авг 2025 | 05:38
  • 4411
  • 1
И Наполи иска Хойлунд

И Наполи иска Хойлунд

  • 19 авг 2025 | 02:41
  • 4480
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

  • 19 авг 2025 | 11:56
  • 10620
  • 52
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 5632
  • 6
Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

  • 19 авг 2025 | 09:00
  • 2941
  • 3
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 696
  • 0
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 7414
  • 1
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 6827
  • 5