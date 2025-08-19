От Рома не са готови да приемат поражение в опитите си да вземат Санчо

Ръководството на Рома не е готово да приеме поражение в опитите си да привлече Джейдън Санчо и обмисля да подобри своето предложение към играча, съобщава местната преса. Вчера се появиха информации от редица авторитетни източници, че крилото е отхвърлило настоящото предложение на “вълците” и е отворен да разглежда други оферти. Новият наставник Джан Пиеро Гасперини харесва футболиста и смята, че с евентуално негово привличане може сериозно да вдигне класата на своя тим в атакуващ план.

Санчо продължава да е обект на интерес от страна на още няколко от големите клубове в Европа като Ювентус и Борусия (Дортмунд), но досега нито един от тези тимове не е излязъл с конкретно предложение.Вчера от Рома успяха да договорят трансфера на друг флангови футболист от Премиър лийг - Леон Бейли от Астън Вила, като се очаква днес той да пристигне в италианската столица, за да премине задължителните медицински прегледи.

Снимки: Gettyimages