Денис Ундав за искания от Байерн Волтемаде: Всичко е ясно

  • 27 авг 2025 | 16:36
  • 344
  • 0
Нападателят на Щутгарт Дениз Ундав заяви, че спекулациите за трансфер са повлияли на съотборника му Ник Волтемаде и че шумът около името му трябва да спре. Шампионът на Бундеслигата Байерн Мюнхен искаше нападателя Волтемаде, но Щутгарт отхвърли три оферти и заяви, че случаят е приключен, въпреки че трансферният прозорец е до понеделник. Ундав каза пред седмичника Sport Bild, че случаят е излязъл извън контрол.

Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи
Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи

"Всички говореха за Ник, имаше подкасти от хора, които никога преди не сте виждали. Експерти правеха изявления всеки ден. Просто оставете момчето на мира, стига толкова. Целият този шум притесняваше Ник, няма нужда да лъжа за това“, каза Ундав.

Въпреки това той каза, че германският национал Волтемаде се е справил професионално със ситуацията и е продължил да тренира добре.

"Сега всичко свърши, всичко е изяснено. И след това решение той ми се струва по-спокоен - в съблекалнята той винаги беше един и същ“, каза Ундав.

Ундав каза, че може да разбере желанието на Волтемаде да се присъедини към Байерн, въпреки договора му с Щутгарт до 2028 г.

"Това е най-големият клуб в Германия, един от най-големите клубове в света. Ник искаше да направи следващата стъпка, той е все още млад, каза Ундав.

Снимки: Gettyimages

