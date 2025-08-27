Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. БФВ спечели нов проект на FIVB за заплатата на Бленджини

БФВ спечели нов проект на FIVB за заплатата на Бленджини

  • 27 авг 2025 | 15:39
  • 453
  • 3

БФВ спечели нов проект по специалната програма на Международната федерация по волейбол (FIVB) за подпомагане на националните отбори с чуждестранни треньори. FIVB одобри апликацията от България и отпусна 84 000 долара за възнаграждение за две години на старши треньора на националния отбор за мъже Джанлоренцо Бленджини по програмата Volleyball Empowerment.

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

"Изключително сме доволни от работата на Джанлоренцо Бленджини и израстването на мъжкия национален отбор под негово ръководство. В същото време се отнасяме повече от отговорно към разходите. Именно затова във федерацията сме на мнение, че трябва да използваме всички възможности за допълнително финансиране в стремежа си за развиване на българския волейбол на най-високо ниво. Кандидатстването за проекти е точно такава възможност. Програмата Volleyball Empowerment на FIVB е създадена именно с такава мисия - да даде възможност на националните отбори и националните федерации да развият пълния си потенциал. Конкретният проект, по който кандидатствахме, е за треньорска подкрепа за националните отбори, като той е изцяло за ангажиране на чуждестранни специалисти. Вече имахме успешен опит с програмата, като за 2023 и 2024 година бяхме одобрени за ангажирането на Лоренцо Мичели с женския национален отбор. Сега сме щастливи, че отново имаме успех и FIVB ни отпусна средства за нов двугодишен период за Джанлоренцо Бленджини. Още веднъж искам да подчертая, че сме наистина щастливи да имаме старши треньор с такъв капацитет и опит в стремежа си да изведем до максимума на възможностите много талантливото поколение състезатели, които да радват българските фенове", коментира президентът на БФВ Любо Ганев.

Ето каква сума получава БФВ от FIVB за заплатата на Лоренцо Мичели
Ето каква сума получава БФВ от FIVB за заплатата на Лоренцо Мичели
Следвай ни:

Още от Волейбол

Черно море обяви трансфера на младежки национал

Черно море обяви трансфера на младежки национал

  • 27 авг 2025 | 16:01
  • 665
  • 0
Мондиал 2025: България 1:2 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 16:40
  • 6408
  • 22
Канада затрудни европейския шампион Турция, но само в един гейм

Канада затрудни европейския шампион Турция, но само в един гейм

  • 27 авг 2025 | 15:21
  • 357
  • 0
България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

  • 27 авг 2025 | 07:41
  • 3873
  • 9
Ново попълнение в треньорски щаб на Миньор (Перник)

Ново попълнение в треньорски щаб на Миньор (Перник)

  • 26 авг 2025 | 21:06
  • 3415
  • 0
Колумбия спечели гейм с 41:39, но Куба грабна победата, след 39 точки на Даниел Мартенес

Колумбия спечели гейм с 41:39, но Куба грабна победата, след 39 точки на Даниел Мартенес

  • 26 авг 2025 | 20:51
  • 2793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 15091
  • 60
Мондиал 2025: България 1:2 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 16:40
  • 6408
  • 22
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 14554
  • 4
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 212
  • 0
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 49546
  • 56
Край на съмненията! Пускат билетите за мачовете на Апоел Тел Авив в България

Край на съмненията! Пускат билетите за мачовете на Апоел Тел Авив в България

  • 27 авг 2025 | 16:03
  • 2474
  • 1