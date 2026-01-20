Популярни
Айкут Айдън: Ставахме все повече отбор – с купите идва и настроението!
Айкут Айдън: Ставахме все повече отбор – с купите идва и настроението!

  • 20 яну 2026 | 17:17
  • 490
  • 0

„Ставахме все повече отбор – с купите идва и настроението, и атмосферата в съблекалнята“. Това заяви Айкут Айдън – помощник-треньорът на ВК Нефтохимик 2010, пред камерата на МАКС СПОРТ 1. Той взе Купата на България с втори отбор, след като я бе вдигал с Хебър.

По време на триумфалния за бургаския тим турнир в „Арена СамЕлион“ в Самоков турският специалист отпразнува своя 36-и рожден ден – в събота, 17 януари, в деня на полуфинала с Локомотив Авиа.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
Айдън, или както го наричат всички – Аби, има огромен принос за тактиката на тима при трите победи за Купата. Това отбеляза в събота и Венци Рагин.

Тази вечер центърът бе интервюиран от МАКС СПОРТ 1 на терена в „Арена СамЕлион“ заедно със сина си. „Виктор Рагин – това е моята сила и надежда. Надявам се да стане волейболист или баскетболист. Да грабнеш трофея пред близките е уникално“, заяви софиянецът.

„Бяхме притиснати до стената, но с мъжество и много труд успяхме. Сега е нормално да има еуфория“, добави Рагин.

