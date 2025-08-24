Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Световният шампион остана без важен играч за ЕвроБаскет

Световният шампион остана без важен играч за ЕвроБаскет

  • 24 авг 2025 | 09:20
  • 383
  • 0
Световният шампион остана без важен играч за ЕвроБаскет

Тимът на Сърбия е считан за основен фаворит на ЕвроБаскет 2025, а се смята, че най-големи шансове да обърка сметките му има Германия. Бундестимът обаче ще пристигне на първенството отслабен. Германия остана без Давид Кремер, новото попълнение на Реал Мадрид, който се контузи точно преди генералната репетиция срещу Испания.

След прегледи от медицинските екипи на Реал и националния отбор на Германия, стана ясно, че той няма да пътува с отбора за Финландия, където тимът ще играе в груповата фаза на турнира.

Селекционерът на световните шампиони Алекс Мумбру разкри новината преди началото на двубоя с испанците, спечелен от Германия с 95:78.

"Това е тежък удар за нас. Давид трябваше да бъде важна част от нашия отбор. Сега трябва да компенсираме отсъствието му, доколкото можем. Разбира се, и лично съжалявам за него, Давид заслужаваше да бъде там", заяви Алекс Мумбру.

Кремер игра за последно в Тенерифе, където записваше средно по 11,8 точки на мач, с което привлече вниманието на треньорския щаб на Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Само в Sportal.bg! Една от големите звезди на Апоел Тел Авив кацна в София

Само в Sportal.bg! Една от големите звезди на Апоел Тел Авив кацна в София

  • 23 авг 2025 | 23:04
  • 10198
  • 6
Подпечатаха оставането на гард в Черно море с видео край морето

Подпечатаха оставането на гард в Черно море с видео край морето

  • 23 авг 2025 | 16:43
  • 1176
  • 2
Кампът на Балкан връща в България Везенков и Гавалюгов, а капитанът на националите допълва звездния пъзел в Ботевград

Кампът на Балкан връща в България Везенков и Гавалюгов, а капитанът на националите допълва звездния пъзел в Ботевград

  • 23 авг 2025 | 14:32
  • 4742
  • 4
Новото попълнение на Локо Пд пред Sportal.bg: Развълнуван съм да се запозная с културата

Новото попълнение на Локо Пд пред Sportal.bg: Развълнуван съм да се запозная с културата

  • 23 авг 2025 | 08:03
  • 9639
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 8275
  • 3
Албена Соколова ще играе в САЩ

Албена Соколова ще играе в САЩ

  • 22 авг 2025 | 19:22
  • 1510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 7225
  • 42
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 4275
  • 4
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 21093
  • 3
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 2904
  • 3
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 2699
  • 3
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 2491
  • 5