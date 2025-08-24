Световният шампион остана без важен играч за ЕвроБаскет

Тимът на Сърбия е считан за основен фаворит на ЕвроБаскет 2025, а се смята, че най-големи шансове да обърка сметките му има Германия. Бундестимът обаче ще пристигне на първенството отслабен. Германия остана без Давид Кремер, новото попълнение на Реал Мадрид, който се контузи точно преди генералната репетиция срещу Испания.

След прегледи от медицинските екипи на Реал и националния отбор на Германия, стана ясно, че той няма да пътува с отбора за Финландия, където тимът ще играе в груповата фаза на турнира.

Селекционерът на световните шампиони Алекс Мумбру разкри новината преди началото на двубоя с испанците, спечелен от Германия с 95:78.

"Това е тежък удар за нас. Давид трябваше да бъде важна част от нашия отбор. Сега трябва да компенсираме отсъствието му, доколкото можем. Разбира се, и лично съжалявам за него, Давид заслужаваше да бъде там", заяви Алекс Мумбру.

Кремер игра за последно в Тенерифе, където записваше средно по 11,8 точки на мач, с което привлече вниманието на треньорския щаб на Реал Мадрид.

Снимки: Gettyimages