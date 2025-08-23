Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

Ботев (Пловдив) разгроми втородивизионния Хебър (Пазарджик) с 6:2 в контролна футболна среща, играна на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Тя се проведе, защото мачът на "канарчетата" срещу Левски бе отложен по желание на "сините".

В деветата минута Константинос Балоянис получи отляво в наказателното поле и стреля опасно, но над вратата. Гостите отговориха веднага с точен шут, спасен от Християн Славков.

Последва нова добра комбинация отляво, при която Андрей Йорданов бе изведен от Таилсон и центрира прострелно към Тодор Неделев, чийто удар обаче бе отразен от Мартин Янков. След изпълнението на корнера Никола Илиев уцели напречната греда, след като насочи добре с глава.

В 20-ата минута стражът на гостите отново показа страхотен рефлекс, за да избие коварен шут на Таилсон от дистанция. Секунди по-късно Балоянис не успя да засече точно подаване на Тодор Неделев от десния фланг.

В 27-мата минута бразилецът размина съперник отдясно и центрира към Димитър Митков, който от малък ъгъл пробва да засече от въздуха, но топката се разходи по голлинията и бе изчистена. Минута след това пък опасен изстрел на Неделев от фаул профуча покрай гредата.

В 29-ата минута натискът на „канарчетата“ все пак даде резултат. Удар на Балоянис от дистанция бе париран от Янков, но при добавката Димитър Митков вкара от непосредствена близост за 1:0.

„Жълто-черните“ удвоиха аванса си в 37-ата минута. Точен бе Таилсон с премерен удар по диагонала, след като се откъсна отляво в наказателното поле на Хебър.

Димитър Митков получи на изгодна позиция от Никола Илиев в 44-ата минута, но стреля в напречната греда. Все пак минута след това нова комбинация между двамата донесе трето попадение за Ботев – 3:0. При този резултат дойде и почивката.

В 51-вата минута домакините покачиха на 4:0. Стивън Петков се разписа от близо след асистенция на Мартин Георгиев.

Точно след час игра футболистите на Николай Митов намалиха изоставането си – 1:4.

„Канарчетата“ вкараха пети гол в 68-ата минута. Таилсон бе точен с неспасяем шут от дъгата на наказателното поле. Шест минути по-късно Алекса Мараш покачи на 6:1.

В 82-рата минута Хебър вкара втори гол, след като защитата на Ботев се пропука при пробив отляво и така бе оформен крайният резултат – 6:2.