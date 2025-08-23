Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

  • 23 авг 2025 | 13:01
  • 3312
  • 1

Ботев (Пловдив) разгроми втородивизионния Хебър (Пазарджик) с 6:2 в контролна футболна среща, играна на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Тя се проведе, защото мачът на "канарчетата" срещу Левски бе отложен по желание на "сините".

В деветата минута Константинос Балоянис получи отляво в наказателното поле и стреля опасно, но над вратата. Гостите отговориха веднага с точен шут, спасен от Християн Славков.

Последва нова добра комбинация отляво, при която Андрей Йорданов бе изведен от Таилсон и центрира прострелно към Тодор Неделев, чийто удар обаче бе отразен от Мартин Янков. След изпълнението на корнера Никола Илиев уцели напречната греда, след като насочи добре с глава.

В 20-ата минута стражът на гостите отново показа страхотен рефлекс, за да избие коварен шут на Таилсон от дистанция. Секунди по-късно Балоянис не успя да засече точно подаване на Тодор Неделев от десния фланг.

В 27-мата минута бразилецът размина съперник отдясно и центрира към Димитър Митков, който от малък ъгъл пробва да засече от въздуха, но топката се разходи по голлинията и бе изчистена. Минута след това пък опасен изстрел на Неделев от фаул профуча покрай гредата.

В 29-ата минута натискът на „канарчетата“ все пак даде резултат. Удар на Балоянис от дистанция бе париран от Янков, но при добавката Димитър Митков вкара от непосредствена близост за 1:0.

„Жълто-черните“ удвоиха аванса си в 37-ата минута. Точен бе Таилсон с премерен удар по диагонала, след като се откъсна отляво в наказателното поле на Хебър. 

Димитър Митков получи на изгодна позиция от Никола Илиев в 44-ата минута, но стреля в напречната греда. Все пак минута след това нова комбинация между двамата донесе трето попадение за Ботев – 3:0. При този резултат дойде и почивката. 

В 51-вата минута домакините покачиха на 4:0. Стивън Петков се разписа от близо след асистенция на Мартин Георгиев. 

Точно след час игра футболистите на Николай Митов намалиха изоставането си – 1:4. 

„Канарчетата“ вкараха пети гол в 68-ата минута. Таилсон бе точен с неспасяем шут от дъгата на наказателното поле. Шест минути по-късно Алекса Мараш покачи на 6:1.  

В 82-рата минута Хебър вкара втори гол, след като защитата на Ботев се пропука при пробив отляво и така бе оформен крайният резултат – 6:2.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

  • 23 авг 2025 | 13:40
  • 124
  • 0
ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

  • 23 авг 2025 | 13:23
  • 319
  • 1
След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

  • 23 авг 2025 | 13:10
  • 398
  • 0
Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

  • 23 авг 2025 | 12:45
  • 603
  • 0
ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

  • 23 авг 2025 | 12:40
  • 1066
  • 4
БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

  • 23 авг 2025 | 11:33
  • 2622
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6492
  • 26
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1217
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16028
  • 28
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5921
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3073
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2633
  • 0