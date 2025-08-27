Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

Карлос Солер е един от футболистите, за които Реал Сосиедад преговаря в последните дни, за да осигури на треньора Серхио Франсиско енергичния полузащитник, когото той поиска в началото на предсезонната подготовка, съобщава "Марка". Солер би се превърнал в третото ново попълнение за кампания 2025-26.

Валенсианецът напусна родния си клуб през лятото на 2023 г. в посока ПСЖ, който след като го преотстъпи на Уест Хам през миналия сезон, изглежда отново няма да разчита на него. Едно от предпочитанията на играча е да се завърне в Ла Лига.

Името на 28-годишния Солер бе свързвано с Реал Сосиедад и през предишни летни трансферни прозорци, но цената му и наличието на много играчи в средата на терена правеха подобна операция много трудна. Този път, вече без Мерино и Субименди, и с желанието на играча да се върне в Испания, президентът Хокин Аперибай води преговори с ПСЖ и агентите на футболиста за пристигането му в Сан Себастиан.

Солер, който това лято беше свързван с Виляреал и с отбори от Висшата лига, все още не знае каде ще играе през настоящия сезон. Той има много висока заплата във Франция, но би могъл да пристигне под наем, като Реал Сосиедад положи усилия, или дори да бъде закупен. Баските са склонни да предложат директна оферта за закупуване, но тя ще бъде по-ниска от платените от ПСЖ за правата му 18 млн. евро.

Снимки: Gettyimages