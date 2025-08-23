С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

Отборът на Пари Сен Жермен победи тима на Анже с минималното 1:0 в среща от 2-рия кръг на френската Лига 1, а в минутите след двубоя на стадион “Парк де Пренс” парижани организираха страхотна церемония.

Повод за нея бяха големите успехи на отбора от последните месеци.

Парижани не бяха играли на стадиона си от последния кръг в Лига 1 през миналия сезон при победата срещу Оксер с 3:1, което бе сравнително близо във времето и стана на 17-и май.

От този момент нататък обаче сякаш мина цяла вечност, тъй като френският хегемон спечели цели четири трофея.

Първо, на домашна сцена парижани триумфираха с Купата на Франция, след това в края на май вдигнаха дебютната си Шампионска лига, а преди малко повече от седмица спечелиха Суперкупата на УЕФА.

Така във вчерашния мач големите герои от шампионския поход показаха завоюваното и организираха импровизирано награждаване, радвайки препълнените трибуни на спортното съоръжение в Париж.