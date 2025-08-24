Реал Сосиедад показа характер и върна два гола срещу Еспаньол

Отборите на Реал Сосиедад и Еспаньол не се победиха в срещата помежду си от 2-рия кръг на Ла Лига. Те изиграха доста интригуващ двубой, завършил при резултат 2:2. Гостите поведоха през първото полувреме с попадения на Пере Мия в 10-ата и Хавиер Пуадо от дузпа в 45-ата минута. Домакините обаче показаха характер и се добраха до равенството с голове на Андер Баренечеа в 61-вата и Ори Оскарсон в 69-ата минута.

Еспаньол изненадващо започна по-добре мача и в 10-ата минута Пере Мия порази вратата на съперника с глава с плонж след центриране на Роберто Фернандес.

В 44-тата минута гостите получиха и дузпа, след като Йон Мартин задържа Роберто Фернандес. Първият удар на Хави Пуадо бе спасен от вратаря, но ВАР се намеси и нареди дузпата да бъде пребита. При втория си опит Пуадо не сгреши за 0:2.

Реал Сосиедад обаче реагира през второто полувреме и първо в 61-вата минута Андер Баренечеа се възползва от лоша намеса на защитник и стреля във вратата за 1:2.

В 69-ата минута баските се добраха и до изравняване. Ори Оскарсон получи прекрасен пас в коридор от Микел Оярсабал и без забавяне стреля във вратата за 2:2.

Така двата тима поделиха точките, като Еспаньол се намира на 3-тото място с 4 в актива си. Реал пък записа второ поредно реми и е на 11-ото място с 2 точки.

Снимки: Gettyimages